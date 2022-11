Pedullà: «La Roma ha battuto l’Inter con Handanovic in stato confusionale!»

L’ultima partita di Handanovic risale all’1 ottobre, Inter-Roma 1-2 dove non fu certo reattivo sui due gol giallorossi. Pedullà, in collegamento da Roma per Aspettando il weekend su Sportitalia, è convinto che gran parte della sconfitta sia stata colpa del portiere.

SCONFITTA CERCATA – Alfredo Pedullà valuta il rendimento dei giallorossi: «José Mourinho ha bisogno delle fiammate del singolo. A Milano è stata una buona Roma, ha fatto bene in fase difensiva. Il coniglio dal cilindro l’ha tirato fuori Paulo Dybala con quell’intuizione dell’1-1. L’ha vinta perché l’Inter in quel momento era in crisi, però dopo si aspettavano altre tre-quattro partite che avevano un senso. Purtroppo non ci sono state, poi se Mourinho ci vuole raccontare il campionato che ha visto solo lui io non ci casco. Lì Samir Handanovic e l’Inter erano in fase confusionale, la Roma gioca una buona partita in fase difensiva ma senza Dybala non so come avrebbe potuto segnare».