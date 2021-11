Pedullà: «Rinnovo Perisic? Da far firmare stanotte! No riscontri Kostic-Inter»

Pedullà sostiene che l’Inter debba far firmare quanto prima il rinnovo a Perisic, col croato in scadenza di contratto alla pari del connazionale Brozovic. Il giornalista, in collegamento da Roma per Sportitalia Mercato, esclude invece che Kostic possa arrivare in nerazzurro.

FASCIA COPERTA – Alfredo Pedullà elogia uno dei migliori in campo di Inter-Shakhtar Donetsk: «Ivan Perisic? Io penso che gli vada fatto firmare il contratto stanotte. È vero tutto quello che è stato detto, che lui vorrebbe tornare in Bundesliga, poi sinceramente viene accostato Filip Kostic ma io non ho riscontri. L’Inter ritiene Kostic un giocatore non da 3-5-2, ho dei dubbi seri e fondati sul fatto che possa essere il sostituto. Per me Perisic così stanotte devi fare un incontro e fargli firmare il rinnovo di contratto. Lui vuole tornare in Bundesliga, ma sta dimostrando una padronanza: una partita meglio dell’altra, due mesi sontuosi. In questo momento è decisivo, non so se la sua scelta sia sentimentale perché vuole tornare in Bundesliga, però io più di un tentativo lo farei. La sorpresa è che adesso non ne sbaglia una, stasera per distacco: si è caricato la squadra sulle spalle».