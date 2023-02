Pedullà: «Proprietà Inter non c’è, si vede solo in Ferrari! E Dybala andava preso»

Pedullà attacca il presidente dell’Inter Zhang, per la gestione della società. Da Sportitalia Mercato, il giornalista critica anche il mancato arrivo di Dybala e la vicenda Skriniar.

TUTTO SBAGLIATO – Alfredo Pedullà difende Simone Inzaghi e attacca il presidente Steven Zhang: «Io lo ritengo un buonissimo allenatore, però sulla parola dirigenza mi fermo perché non c’è. Mi riferisco alla proprietà: non c’è, è inesistente, a meno che non debba sfrecciare sulla Ferrari o sulla Lamborghini nerazzurra quando viene a Milano. Tiene la coppa quando gliela consegna Giuseppe Marotta, ma non c’è. Una dirigenza forte deve scortare l’allenatore, senza un management capace l’Inter sarebbe già crollata due o tre anni fa. Questo presidente parla, parla e parla. La gestione della vicenda Milan Skriniar è l’antitesi di una proprietà solida. Paulo Dybala andava preso anche se avevi sette attaccanti, non quattro: non dovevi aspettare l’uscita di Joaquin Correa che è stato un flop pagato trentatré milioni. Il prossimo allenatore, eventuale, con quale proprietà? Chi è? Qual è il programma? Il budget non c’è, deve uscire uno o forse due. L’Inter deve risolvere questo grande problema societario della proprietà, non sperare che il management faccia miracoli. Dobbiamo capire quando l’Inter avrà una proprietà attendibile».