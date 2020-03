Pedullà polemico: “Perché Dal Pino non parla? Dopo l’attacco di Zhang…”

Pedullà – giornalista del “Corriere dello Sport” – a “Sportitalia Mercato” su Sportitalia polemizza sulla gestione della Serie A dopo le ultime uscite del Presidente Dal Pino, attaccato pubblicamente da Zhang e rimasto in silenzio

COMUNICAZIONE ERRATA – Anche Alfredo Pedullà commenta la notizia del giorno sul “nuovo” calendario di Serie A dopo gli ultimi rinvii causa emergenza Coronavirus. E il suo punto di vista è piuttosto critico in una sola direzione, partendo dalla tanta chiacchierata Juventus-Inter: «Io non capisco solo la data del 13 maggio per il recupero dell’ultima giornata (sorride, ndr). Chi si è svegliato e ha pensato a quella data, ce lo deve spiegare. Evidentemente ci deve essere stata una comunicazione sbagliata da parte di qualcuno. Perché il Presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, non parla? Dopo quello che è successo e quello che gli ha detto Steven Zhang, io mi sarei aspettato un passaggio ufficiale da parte sua. Dal Pino è il Presidente della Lega Serie A eh. Non mi riferisco alla replica a Zhang, ma alla situazione dovuta ai giorni “complicati” vissuti dal calcio italiano. Sono giorni mica da ridere». Questo il pensiero di Pedullà sulla questione Coronavirus-Serie A, che potrebbe non essere finita in queste ore.