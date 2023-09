Pedullà: «Pioli? Non il primo Inter-Milan dove è preso a schiaffi!»

È Pioli uno dei principali responsabili per il 5-1 con cui l’Inter ha distrutto il Milan nel derby di sabato pomeriggio, almeno secondo Pedullà. Il giornalista critica l’allenatore rossonero per come non abbia mai cambiato spartito.

REPLAY – Collegato da Roma per Sportitalia Mercato, Alfredo Pedullà ha un messaggio per Stefano Pioli dopo Inter-Milan 5-1: «Fosse stato il primo derby dell’anno avrei detto che Simone Inzaghi l’ha preso a schiaffi e punto. Ma quattro volte con quattro domini e quattro situazioni in cui ha capito zero: se un allenatore non cresce rispetto agli errori commessi in quattro partite contro lo stesso avversario, contro lo stesso allenatore… Mi aspetto che alle 17.59 cambi qualcosa, invece non ci ha capito nulla».