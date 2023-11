Pedullà: «Pioli dopo il derby perso 5-1 parla e non chiede scusa ai tifosi!»

Pedullà torna a parlare delle dichiarazioni di Stefano Pioli dopo la pesante sconfitta nel derby con l’Inter per 5-1, riprendendo le “famose” dichiarazioni del tecnico del Milan.

DERBY PERSO – Alfredo Pedullà ha parlato così del tecnico del Milan facendo riferimento alle dichiarazioni rilasciate dopo un derby perso malamente contro l’Inter: «A me non piace Pioli quando dopo un derby perso 5-1 dichiara: “i primi 8 minuti non erano entrati in area”. Questa è una cosa che puoi raccontarmi in prima elementare perché non sta né in cielo né in terra. Dopo un derby perso così devi chiedere scusa ai tifosi e non lo hai fatto».