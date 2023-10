Pedullà: «Pinto inopportuno. È Lukaku a non aver avuto rispetto!»

Fari ancora puntati su Lukaku, soprattutto dopo le dichiarazioni di Tiago Pinto a pochi giorni da Inter-Roma. Pedullà non è d’accordo col direttore sportivo della Roma e ribatte su Sportitalia.

STORIE DIFFERENTI – Inter-Roma accende gli animi e riporta a galla recenti dissapori. Alfredo Pedullà affronta l’argomento caldo Romelu Lukaku: «Fischietti aboliti a San Siro? La legge non è uguale per tutti, è vero. Non si tratta di difendere Lukaku o di fare il parallelo come ha fatto Tiago Pinto parlando di Mkhitaryan e Dzeko. Sono situazioni completamente diverse. Non è che Mkhitaryan ha lasciato la Roma per andare all’Inter dopo aver fatto dei numeri dialettici opposti. Ci sta nel calcio che Dzeko o Mkhitaryan vadano dalla Roma all’Inter, o che Pirlo vada dal Milan alla Juventus. Non c’è niente di strano. L’analogia non esiste. Qui siamo all’interno di un caso atipico e di un tradimento doppio. Di un tradimento non alle spalle ma conclamato, in flagranza. Lukaku dice: “Un giorno spiegherò”. Ma è una cosa talmente importante che ancora prima di andare alla Roma avrebbe dovuto spiegare. Altrimenti significa che quei gesti d’amore all’Inter erano finti. Le parole di Pinto per me sono state inopportune. Lui ha paragonato due cose che non esistono e ha detto che bisogna avere rispetto nei riguardi di Lukaku. Tutti hanno rispetto nei riguardi di chiunque. Si tratta soltanto di commentare un rispetto che da un certo punto di vista non ha avuto lui. Lukaku fatto scivolare le cose, ed è una storia atipica non comparabile con altre».