Pedullà: “Piano B a Spadafora, non per la Serie A! Inaccettabile”

Pedullà attacca il ministro Spadafora per le ultime uscite contro la Serie A. Il giornalista, oltre alle notizie sull’Inter per le trattative (vedi articolo), nel suo intervento in collegamento da Roma per “Sportitalia Mercato” ha criticato l’atteggiamento di chi dovrebbe gestire lo sport.

TROPPO PESANTE – Alfredo Pedullà va contro il ministro Vincenzo Spadafora e le sue uscite: «È inaccettabile il clima, è inaccettabile la forma, è inaccettabile che si discuta di queste cose via social, è inaccettabile che all’improvviso il ministro si svegli la mattina e faccia un post. Deve cercare di convocare una conferenza, o di rispondere a delle domande. È inaccettabile poi, che all’interno di quel post, essendoci delle reazioni controllate o incontrollate, lui risponda agli utenti. Non credo che dipenda da lui decidere di fermare la Serie A, ma questo modo di porsi di fronte al problema è una cosa inaccettabile. Questo ci fa capire lo stato di degrado, l’improvvisazione e il modo di toccare le cose senza tutelare l’ABC della trasparenza, in un dibattito pubblico».

FARSI DA PARTE? – Pedullà si augura si cambi ministro: «Credo che, sotto questo punto di vista, abbiamo toccato il fondo. Giovanni Malagò lo stimo, ma parla ancora del piano B e curiosamente sono le dichiarazioni di Spadafora del giorno dopo. Mi sembra una cosa di sincronismo, con tutto il rispetto e non voglio essere malizioso, ma penso che ci voglia un piano B anche a Spadafora a un certo punto. Se il modo di porti davanti al problema è questo il piano B è un altro: non è pensare cosa dovrà fare il calcio, dimenticando la funzione economica e finanziaria del calcio per tutti gli altri sport che sopravvivono attraverso al calcio, decidendo di fermare il carrozzone. Decidessero, però il piano B bisogna farlo per altre cose inaccettabili degli altri giorni».