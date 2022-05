Pedullà: «Perisic? Comunque vada non facciamolo santo. Ricordate il 2017»

Perisic può lasciare l’Inter per il Tottenham, viste le voci delle ultime ore. Pedullà, via Twitter, ricorda come il croato più volte ha avuto di queste situazioni.

CARATTERE RIVEDIBILE – Ivan Perisic è a un bivio: deve scegliere fra Inter e Tottenham. Un possibile addio che Alfredo Pedullà non sembra gradire. “Ritiro Inter 2017: Perisic era l’ultimo in foto, imbronciato e quasi fuori dall’inquadratura perché voleva andare al Manchester United che gli dava cinque milioni a stagione. Comunque vada, non facciamoli santi o eroi. La vita di un club ha cuore e anima, non un tassametro”. Questo il post del giornalista dal suo account ufficiale Twitter.