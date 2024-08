Pedullà: «Palacios un predestinato! Da top club e l’Inter lo è»

Pedullà aggiorna riguardo l’operazione Palacios che piace tanto all’Inter per rinforzare la difesa e mettere a disposizione di Simone Inzaghi il “braccetto” di sinistra tanto richiesto. L’esperto di mercato ne ha parlato come di consueto in un video pubblicato nel suo canale YouTube.

PREDESTINATO – Alfredo Pedullà parla del difensore argentino accostato al mercato dei nerazzurri: «L’Inter sta stringendo per il difensore, si tratta di Palacios del Talleres giocatore classe 2003, può fare il braccetto, viene considerato un predestinato. Un potenziale giocatore per il futuro da top club e l’Inter lo è. L’operazione è sui 5 milioni più o senza bonus, si sta lavorando».

Incognita attacco, parla Pedullà

TUTTO FERMO – Anche Alfredo Pedullà non ha aggiornamenti importanti sul fronte attacco per quanto riguarda l’Inter. Al momento la situazione è in stand-by in uscita e, di conseguenza anche in entrata: «Non ho aggiornamenti importanti sul fronte Arnautovic e Correa in uscita». Con Albert Gudmundsson sempre più vicino alla Fiorentina, anche se la proprità del Genoa ad oggi è quella di cercare un sostituto, sopratutto dopo l’addio di Mateo Retegui.