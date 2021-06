Pedullà si scaglia contro Orsato, a seguito di quanto scoperto dal programma “Le Iene” su Inter-Juventus del 2018 (vedi articolo). Il giornalista, in collegamento da Roma per “Sportitalia Mercato”, è dell’idea che il mancato secondo giallo a Pjanic sia un errore troppo grave.

CASO PARTICOLARE – Alfredo Pedullà vede tante stranezze dalla vicenda del mancato secondo giallo a Miralem Pjanic, nonostante siano passati oltre tre anni: «Facciamo conto come se non fosse stata Inter-Juventus, ma Reggina-Catanzaro o Chievo-Verona o Sampdoria-Genoa. Come si fa a non vedere quel fallo lì? A me non me ne frega proprio nulla che sia la Juventus, ma come si fa a non vedere quel fallo lì? La spiegazione che ha dato Daniele Orsato è che era troppo vicino… Togliamo i colori delle maglie, ma un fallo del genere se non lo vedi ti devono fermare per quattro mesi. Poi ti dicono che il VAR non può intervenire su situazioni del genere, ma abbiamo visto che non c’è uniformità».