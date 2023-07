Pedullà: «Onana a 50 milioni si può sacrificare. Lukaku necessario»

Pedullà ha parlato dell’operazione che presto condurrà André Onana al Manchester United dopo aver detto addio all’Inter. Proprio in nerazzurro ha vissuto una grande stagione, conquistando il cuore di tutti i suoi tifosi. Il pensiero del giornalista in merito.

SACRIFICI NECESSARI − Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione con l’operazione che porterà André Onana dall’Inter al Manchester United. Il suo punto della situazione nell’editoriale di SportItalia.com: «Quando ricevi un’offerta da 50 milioni di euro in su per un portiere arrivato a zero appena la scorsa estate, non si possono avere dubbi, perplessità o indugi. Bisogna prendere e portare a casa. A maggior ragione in questo caso. Visto che parliamo di un club che da svariate sessioni di mercato deve friggere il pesce con l’acqua. Un club che, malgrado tutto, riesce a mantenere una competitività altissima. E che riesce a mettere qualche trofeo in bacheca. Da 50 milioni di euro in su si potrebbe sacrificare qualsiasi specialista. A maggior ragione se arrivato a parametro zero. Il portiere sarà un ruolo delicato, non discutiamo. Tuttavia portare a casa e organizzare la missione cash per Lukaku è una necessità. Soprattutto se per sostituire Onana dovessero arrivare il giovane rampante come Trubin e l’esperto affidabile come Sommer e dintorni. Sarebbe la strategia perfetta. Anche i più nostalgici di André riuscirebbero presto a farsene una ragione. La vita di un club deve continuare, in attesa di tempi migliori. Perché poi c’è lo Skriniar di turno che un anno fa aveva garantito di voler diventare una bandiera dell’Inter, pochi giorni fa ha invece aggiunto che non ci ha pensato un nano secondo quando è arrivata l’offerta del Paris Saint-Germain».