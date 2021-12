Pedullà: «No paragoni tra Inzaghi e Conte! Capolavoro dopo addio Lukaku»

Inzaghi sta stupendo tutti nel suo avvio di stagione sulla panchina dell’Inter. Dopo il successo dei nerazzurri sulla Salernitana (vedi articolo), il giornalista Pedullà ha tessuto le lodi del tecnico in collegamento con Aspettando il weekend su Sportitalia.

GRANDE LAVORO – Alfredo Pedullà non vuole sentire paragoni tra Simone Inzaghi e Antonio Conte: «Non è mai giusto fare i paralleli con l’anno precedente. È l’Inter di Inzaghi e basta. Rispetto all’allenatore precedente sei andato avanti in Champions League, poi sei stato sfortunato nel sorteggio. Hai avuto poco tempo e non è vero che hai ereditato quello che aveva trasmesso Conte. Ci può stare mentalmente, ma non hai Achraf Hakimi, Christian Eriksen e Romelu Lukaku. Hai cambiato la trave portante della squadra. Ci sono meriti assoluti ed essenziali di Inzaghi, senza confronti e paralleli. Per me è una cosa miracolosa tra virgolette, per il rapporto qualità-tempo. Il tempo non c’era. Quando hanno perso Hakimi, non pensavano di perdere Lukaku. Non è andato via a maggio, Lukaku è andato via ad agosto. Inzaghi ha fatto un capolavoro. Aggiungo che questo è il miglior Ivan Perisic di sempre».