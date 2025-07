Pedullà netto: «Se Ndoye vale più di 40 milioni, Lookman ne vale 90!»

Alfredo Pedullà ha commentato in maniera drastica l’idea secondo cui Dan Ndoye, trasferitosi dal Bologna al Nottingham Forest, possa valere più di 40 milioni di euro: nel farlo, ha paragonato il suo caso a quello di Ademola Lookman.

IL RAGIONAMENTO – Per Alfredo Pedullà il prezzo di Dan Nodye non può superare i 40 milioni di euro, altrimenti giocatori come Ademola Lookman dovrebbero avere un valore “astronomico”. Il giornalista si è così pronunciato sul punto dalle colonne di Sportitalia.it: «Italiano ha il controllo della situazione e magari si ripeterà, ma cerco di spiegare per quale motivo Ndoye non può valere una cifra ben oltre i 40 milioni. Se così fosse, l’Atalanta dovrebbe chiedere 90 per Lookman e il Napoli si sarebbe dovuto avvicinare a 100 per Kvaratskhelia. Mi hanno sempre detto che la valutazione è una logica conseguenza del rendimento, se sei sotto la doppia cifra di gol segnati e assist non si può pensare di chiedere la luna. In Inghilterra evidentemente non sempre ragionano così, guardano spesso al potenziale piuttosto che al pregresso. Ognuno è libero, ci mancherebbe.

Ma la felicità del Bologna dal mio punto di vista si sposa con la serenità del Napoli per non aver fatto un investimento che, al capitolo qualità-rendimento-prezzo, avrebbe potuto riservare sgradevoli sorprese».