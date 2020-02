Pedullà: “Milan-Juventus imbarazzante? Anche l’Inter. Tra Conte e Sarri…”

Condividi questo articolo

Pedullà – giornalista del “Corriere dello Sport” – a “Sportitalia Mercato” su Sportitalia prende le difese di Sarri nel confronto con Conte. Nell’ultimo periodo sono tante le critiche al tecnico della Juventus così come i complimenti a quello dell’Inter

ALLENATORI AGLI ANTIPODI – Incalzato sull’argomento, Alfredo Pedullà ripete un concetto già espresso nei giorni scorsi in seguito alle critiche dopo la prestazione bianconera a San Siro: «Milan-Juventus imbarazzante? Anche la partita dell’Inter contro il Napoli in un certo senso è stata imbarazzante. La differenza tra Antonio Conte e Maurizio Sarri è che Conte ha attecchito subito con tanti nuovi acquisti, invece Sarri non è riuscito a farlo. C’è ancora solo il 20% suo in questa Juventus. Sono due allenatori diversi. Tra due mesi tireremo le somme». Il pensiero di Pedullà su Conte e Sarri è piuttosto noto (vedi dichiarazioni precedenti, ndr), ed è in netto contrasto con il collega Nicola Binda (vedi risposta, ndr).