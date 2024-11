Pedullà: «Milan imbarazzante, Inter solida e Atalanta spettacolare»

Pedullà sempre chiaro nelle sue opinioni. In serata ha commentato così le prestazioni di Inter, Milan e Atalanta in Champions League.

ITALIANE SOTTO LA LENTE – Alfredo Pedullà, in collegamento su Sportitalia Mercato, ha descritto la prestazione delle italiane squadre italiane in Champions League: «Tre aggettivi per le italiane: Milan imbarazzante, Inter solida e Atalanta spettacolare. La goleada l’aveva fatta col Verona, oggi un caso che non ha concretizzato. Un’ora da squadra europea, moderna. Ma l’Atalanta in questo modo se prendesse qualsiasi big d’Europa avrebbe serie possibilità di vincere. Se oggi si giocasse una finale di Champions League vedrei la Dea come favorita, anche se i giochi si decideranno in primavera inoltrata».