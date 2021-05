Pedullà vede l’Inter ferma sul mercato, almeno finché non sarà risolta la questione societaria. Il giornalista, in collegamento da Roma per “Sportitalia Mercato”, dà poi ragione a Lautaro Martinez per l’arrabbiatura dopo la sostituzione con la Roma.

SCREZIO RIENTRATO – Alfredo Pedullà parla della vicenda che ha avuto Lautaro Martinez e Antonio Conte come protagonisti in Inter-Roma: «Hanno chiarito in poche ore, questa è una cosa importante. Lo spogliatoio dell’Inter, per merito di Conte, è sempre stato sano: era una cosa goliardica. Sulla sostituzione io faccio fatica a pensare che, in un momento di festa, tu possa sostituire un giocatore subentrato. Hai vinto, stai vincendo contro la Roma, è stata una stagione da record in campionato e hai fatto tutti questi punti. Io, se possono, non sostituisco un giocatore subentrato, poi però hanno chiarito in poche ore».

QUALE MERCATO? – Per Pedullà è ancora troppo presto per pensare a trattative: «Il problema è molto semplice, non possiamo parlare di rinnovi e mercato se non risolvono le altre cose. C’è una cosa troppo più importante rispetto alle altre cose. I rinnovi di Alessandro Bastoni e Stefan de Vrij erano già fatti, con Lautaro Martinez col cambio di agente bisogna ripartire da zero. Io credo che l’Inter abbia la necessità di acquistare soltanto una cosa: la serenità e l’unità d’intenti societaria. Ma tutto questo diventa anacronistico finché non sarà risolta questa situazione, su cui stanno lavorando».