Pedullà: «Mercato Inter a gennaio? A ora più no che sì. Vuole i rinnovi»

Pedullà non è sicuro che l’Inter farà qualcosa nell’ormai vicina sessione di gennaio. Il giornalista, in collegamento da Roma per Sportitalia Mercato, sottolinea come l’obiettivo principale sia i rinnovi dei due croati, in scadenza al 30 giugno.

CHI PRENDERE A GENNAIO? – Alfredo Pedullà ha qualche dubbio sull’Inter in relazione al mercato di gennaio. Il giornalista ipotizza come alla fine non ci saranno rinforzi dalla sessione invernale: «Io se dovessi fare adesso una sintesi direi nì. A oggi è più no che sì, l’Inter non vuole toccare: vuole rinnovare con Marcelo Brozovic e Ivan Perisic, ma non vuole toccare la rosa».