Pedullà: «Marotta mai parlato così di Inter. I rischi in zona Champions League…»

Pedullà commenta l’andamento in Serie A delle big, tra cui l’Inter, anche in chiave accesso alla zona di UEFA Champions League. L’opinionista fisso di “Sportitalia Mercato”, poi, si esprime sulle parole pronunciate da Marotta dopo la sconfitta contro la Juventus.

RISCHIO – Alfredo Pedullà valuta la posizione nella classifica di Serie A di alcuni top club come l’Inter. In collegamento con lo studio di Sportitalia, il giornalista afferma: «Qualcuno rischia di farsi male per la zona Champions League quest’anno. Perché tutte le cinque, sei, squadre che lottano, danno per scontato che ci possano arrivare. Beppe Marotta non ha mai parlato così (vedi articolo). Adesso va seguito e, quindi, devono essere seguite anche queste due prossime partite dell’Inter». Con un commento sulle parole pronunciate dall’Amministratore Delegato nerazzurro al termine di Juventus-Inter, Pedullà conclude il suo intervento nella trasmissione “Sportitalia Mercato”.