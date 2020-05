Pedullà: “Marotta fermamente convinto dell’Inter. No rimpianti Juventus”

In giornata si è discusso di Marotta definendolo poco convinto della sua esperienza all’Inter (vedi articolo). Alfredo Pedullà, attraverso il suo sito ufficiale, ha smentito senza mezzi termini questa voce molto discutibile e riguardante, di riflesso, la Juventus.

MA QUALE DUBBI! – “Ce l’hanno chiesto in tanti e facciamo chiarezza. Stamattina è stata riportata e poi ripresa una notizia, con quasi certezza, di riflessioni in corso da parte di Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, con la possibilità di un addio al club nerazzurro. Bene, a noi non risulta assolutamente un discorso del genere. Il matrimonio tra Marotta e la Juventus appartiene al passato, non ci sono rimpianti o addirittura nostalgia di giorni sereni. Soprattutto, non è in corso la benché minima riflessione sul futuro, nel senso che Marotta è fermamente convinto di andare per la strada intrapresa. Il rapporto è solido e la felicità è reciproca, nel senso che non è minimamente in dubbio la volontà di continuare. Zero dubbi sul futuro, zero virgola zero”.

Fonte: sito ufficiale Alfredo Pedullà