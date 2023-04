Pedullà: «Lukaku, presi 10 biglietti extra! Futuro? Pesano 2 fattori»

Lukaku si appresta ad una finale di stagione da protagonista. La doppietta messa a referto a Empoli dà fiducia a lui e all’ambiente Inter. Pedullà si esprime sul suo futuro

ANCORA TEMPO − Su Sportitalia.com, Alfredo Pedullà si è pronunciato su Big Rom: «Romelu Lukaku ha acquistato una decina di biglietti supplementari dopo non aver timbrato l’abbonamento valido per tutta la stagione. Dieci biglietti possono essere utili per arrivare fino in fondo alla stagione con un bel Lukaku nel motore. La doppietta di Empoli ha risvegliato il repertorio, il secondo gol – magistrale – è stato davvero all’altezza della galleria d’autore del colosso belga, diagonale bellissima. E quel gol ha scomodato i signori che riescono a cambiare idea nel giro di dieci giorni. Quando Lukaku non segnava, la sentenza era che non sarebbe stato chiesto un altro prestito al Chelsea. È bastata una doppietta per scatenare il mercato-fantasia. Quelli che 10 giorni prima avevano negato la minima possibilità di un nuovo matrimonio nerazzurro, sono stati gli stessi che hanno riaperto a un’altra stagione di Lukaku in nerazzurro».

FUTURO − Lo stesso Pedullà dice la sua sul domani dell’attaccante: «La realtà è un’altra. Bisogna capire quanta strada farà l’Inter in Champions, soprattutto se giocherà la prossima Champions, con i discorsi inevitabilmente collegati al destino di Simone Inzaghi. Quindi sarebbe il caso che Lukaku facesse ciò che ha ripreso a fare, il gol con una certa continuità, come se avesse un debito (lo ha riconosciuto con grande umiltà) e senza altri giri di parole. Conviene a lui, conviene all’Inter, conviene a tutti. A lui perché c’è un Mondiale con il Belgio da mettere definitivamente in archivio. All’Inter perché ha maledettamente bisogno di uno specialista così. A tutti perché i gol di Lukaku fanno bene alla salute del gruppo e mantengono il buonumore come alla vigilia della partenza di un volo per le Maldive».