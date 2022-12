Pedullà: «Lukaku? Pensavo spaccasse il mondo, ha spaccato la panchina!»

Pedullà va giù pesante nei confronti di Lukaku, dopo i tanti errori in Croazia-Belgio di questo pomeriggio (vedi pagella). In collegamento da Roma per Sportitalia Mercato, il giornalista critica la prestazione dell’attaccante dell’Inter.

DISCORSO RINVIATO – Alfredo Pedullà non vuole entrare nei discorsi di mercato su Romelu Lukaku: «Rinnovo del prestito? Sarebbe impopolare parlarne adesso. C’era il cugino di Lukaku, che ho visto talmente allegro in panchina scambiando due parole con Eden Hazard. Quando l’ho visto entrare ho penato che avrebbe spaccato il mondo, ma l’ha spaccato al contrario. Ha spaccato la panchina (vedi articolo)! Sembrava carico, sorridente e concentrato il giusto, ma ha sbagliato dei gol che se mediamente sbagliasse uno normale diremmo che dovrebbe essere ceduto subito. Mi sembra impopolare parlare di riscatto e di rinnovo di prestito, è un discorso per me anacronistico. La stagione di Lukaku è partita malissimo, dall’infortunio probabilmente ha recuperato male. Ma gli errori col Belgio non riguardano la condizione: per me non c’entra l’infortunio, con mezza gamba deve fare gol. È una delle cose più sconvolgenti di questo Mondiale. Il signor Roberto Martinez, che ha detto che è l’ultima partita con il Belgio, non doveva convocarlo o non doveva farlo entrare. Penso che questa cosa rimarrà nella storia del Belgio».