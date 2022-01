Pedullà: «Lukaku non convocato, palle non solo quelle che mandi in porta»

Alfredo Pedullà ha parlato a seguito della decisione di Thomas Tuchel di escludere Romelu Lukaku dai convocati per Chelsea-Liverpool.

TWEET – Queste le parole su Twitter da parte di Alfredo Pedullà a seguito della decisione di Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, di non convocare Romelu Lukaku per la partita di oggi dei Blues contro il Liverpool (vedi articolo). “Tuchel non convoca Lukaku: perché le palle non sono soltanto quelle che mandi in porta, ne servono altre. Il rispetto non fa 20 gol a stagione, serve di più: se non ce l’hai e pensi che il Chelsea sia periferia, la guardi dalla tribuna o sul divano“.

Fonte: Twitter Alfredo Pedullà