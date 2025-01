Pedullà: «Lucca-Milan? Non si può arrivare così con l’Inter!»

Il Milan sta vivendo ore da incubo dopo la mancata qualificazione tra le prime 8 in UEFA Champions League. In atto una rivoluzione totale in attacco, Alfredo Pedullà ne ha parlato su Sportitalia prima dell’Inter.

DERBY – Domenica alle ore 18 ci sarà Milan-Inter. Il terzo derby della stagione, non l’ultimo probabilmente, è molto vicino e i rossoneri stanno vivendo un momento difficilissimo. Alvaro Morata sembra in procinto di passare al Galatasaray in Turchia, Sergio Conceicao potrebbe fare la partita del weekend con il solo Tammy Abraham da attaccante. Si è parlato di Lorenzo Lucca come possibile nome, ma non prima di domenica stessa.

Milan-Inter, Pedullà lancia l’allarme

ALLARME – Alfredo Pedullà su Sportitalia lancia un allarme importante: «Siamo a pochissimi giorni dal derby. Morata ha preso le valigie, altri stanno andando via come lui e non ci sono sostituti in mano. Da estimatore di Lucca tra l’altro dico che c’è differenza sostanziale con Gimenez del Feyenoord. Sono manovre folli a tre giorni dalla partita contro l’Inter. A tre giorni dal derby non si possono fare queste cose. Giochi la partita, cerchi di risolvere prima. Che l’allenatore arrivi alla partita con il solo Abraham in attacco non è veramente possibile. Inaccettabile questo modo di lavorare. La gara di domenica indirizza la stagione sotto ogni punto di vista»