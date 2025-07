Pedullà: «Lookman? Interpreto Percassi così e vi dico la controprova»

Pedullà si esprime sulla situazione Ademola Lookman, che sta per diventare una telenovela. Il giornalista ha interpretato così le parole di Percassi.

PREMESSA – Alfredo Pedullà parte in questo modo per commentare la faccenda Ademola Lookman: «Oggi ha parlato Luca Percassi e ha espresso il suo giudizio, premesso che ci sono tante veline in giro e a me non piacciono. La libertà di pensiero è da esternare sempre, non esiste fare trattativa per sponda di tizio o di caio. Vi racconto cosa penso e ora c’è l’obbligo di chiudere subito questa pratica e accontentare il ragazzo».

Pedullà ha interpretato così Percassi e le sue parole su Lookman

INTERPRETAZIONE – Sempre Pedullà sul suo canale YouTube: «Le parole di Percassi le interpreto così: l’Inter ieri ha presentato un’offerta che è andata a 42+3 e i rapporti di amicizia hanno portato Percassi a dire “stiamo valutando questa proposta”. La controprova? Se non stesse valutando o meglio se non l’avesse respinta Lookman questa mattina si sarebbe presentato ad Appiano Gentile dopo aver fatto le visite all’Humanitas. Se fosse stata accettata ieri la proposta, stamattina Lookman sarebbe stato libero per le visite, giusto? Questo non è avvenuto, ma Percassi racconta le sue cose in virtù di un rapporto straordinario. Mi aspetto che nelle prossime 24 ore questa pratica venga chiusa perché è il momento di chiuderla. Per me quando c’è quella cifra è inutile traccheggiare troppo, non è detto che l’amico ti faccia lo sconto in quanto amico. Mi aspetto che si arrivi a 45 di base fissa per avvicinarsi con i bonus a 50».