Pedullà: «Lega comunichi data di Bologna-Inter invece di fare pagliacciate»

Alfredo Pedullà, in collegamento su Sportitalia, ha sbottato contro la Lega Serie A che ancora non ha comunicato la data di Bologna-Inter. Per il giornalista è una roba patetica.

UNA PAGLIACCIATA − Alfredo Pedullà sbotta contro la Lega Serie A per le gare ancora da disputare: «La Lega Serie A invece di rinviare le partite di cinque minuti che è una roba patetica, deve farci capire quando si recupererà Bologna-Inter. I cinque minuti sono qualcosa di insensato. Non dimostra nulla così contro la guerra. La partita di Bologna è decisiva perché ipoteticamente l’Inter andrebbe a +1. Aspettare se l’Inter esca o meno dalla Champions League è un qualcosa di patetico!»