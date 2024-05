Pedullà: «Lautaro Martinez-Inter? Cinema inutile nelle scorse ore»

Alfredo Pedullà critica chi parlava di cifre non veritiere richieste da Lautaro Martinez all’Inter. Il giornalista dice questo su X.

CIFRE – La storia tra Lautaro Martinez e l’Inter continuerà. Il calciatore argentino ha trovato l’accordo con il club nerazzurro, le cifre sono alte ma non spropositate rispetto a come si credeva. Tanti hanno messo in giro richieste non veritiere da parte dell’agente, Alfredo Pedullà non dimentica e critica: «Lautaro Martinez ha accettato 9 milioni a stagione, ha chiesto al suo agente di non andare al rialzo, avrà i bonus come i suoi compagni, non ha forzato la mano. A conferma del cinema inutile delle ultime 48 ore».