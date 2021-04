Alfredo Pedullà ironizza sul Barcellona, che l’anno scorso aveva provato a prendere Lautaro Martinez senza soldi. Il giornalista, nel corso di “Aspettando il weekend” su Sportitalia, fa notare come i catalani stiano riprovando la stessa cosa ora.

SECONDO TENTATIVO – Negli ultimi giorni si è discusso della visita di Mino Raiola a Barcellona, per discutere di Erling Haaland. Secondo Alfredo Pedullà, però, il tentativo dei blaugrana non sarebbe reale, e ricalcherebbe quanto fatto un anno fa con Lautaro Martinez: «Gli avevano detto di stare tranquillo, che avrebbe guadagnato più di dieci milioni. E poi? Non avevano i soldi per poter pagare la clausola. E adesso guadagna ancora quanto prima…»