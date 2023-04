Pedullà: «Juventus-Inter? Massa sconfessato dal Giudice Sportivo»

Pedullà si scaglia contro Massa, arbitro di Juventus-Inter. Il giornalista in particolare si concentra sul referto del Giudice Sportivo che sconfessa totalmente il fischietto di Imperia

SCONFESSATO − In collegamento su Sportitalia, Alfredo Pedullà si scaglia contro l’arbitraggio di Juventus-Inter: «Il Giudice Sportivo scrive che i cori di Lukaku erano partiti prima del fischio finale della gara. Quindi sconfessa l’arbitro. Massa ha perso il polso. Ora del razzismo non se ne riparlerà più, è diventata una situazione campanile. Se l’episodio è fatto contro Kostic o Vlahovic parla il tifoso della Juventus, se è contro Ibrahimovic parla quello del Milan. Il problema non viene colto perché viene trattato come qualcosa di personale e non globale. Se gli arbitri non sono pronti ad andare oltre il regolamento per queste cose io mi arrendo. Il referto del giudice dice che non è storia degli ultimi minuti, Massa invece dice che tutto è iniziato al fischio finale. Si è lasciato scivolare tutto come se nulla fosse accaduto».