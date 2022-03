Pedullà: «Juventus-Inter ci dirà l’80%. Inzaghi ha un’opportunità»

Quattro giorni a Juventus-Inter e Pedullà indica cosa serve a Inzaghi per uscire dai due mesi di momento no. Queste le dichiarazioni del giornalista nel corso di Sportitalia Mercato.

NIENTE GIRI DI PAROLE – Alfredo Pedullà valuta cosa serve per Juventus-Inter: «Sarò banale, ma è una parola ossia vincere. Io credo che qualsiasi altro risultato, come il pareggio, sarebbe una situazione a favore del Milan che ha un vento incredibile a favore. Giocare dopo è un vantaggio incredibile, non credo un condizionamento. Juventus-Inter ci dirà non tutto ma l’80%: se l’Inter dovesse fare una partita giusta ma pareggiarla, e il Milan dovesse vincere, indipendentemente dal recupero sarebbe indirizzato. È la giornata che, secondo me, lunedì sera ci permetterà di dire situazioni più o meno definitive sul campionato. Simone Inzaghi si è tolto i sassolini qualche mese fa, dicendo che a settembre lo vedevano fuori dalle prime quattro adesso deve trovare una chiave. I complimenti sono stati fatti, ma dopo quel derby l’Inter è entrata in un tunnel. Adesso Inzaghi ha un’opportunità per rilanciarsi».