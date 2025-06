Pedullà: «Inzaghi? Riconferma complicata!» Poi lancia frecciatina

Pedullà definisce complicata la riconferma di Simone Inzaghi all’Inter. A detta sua, le due strade si separeranno. Il giornalista esperto di calciomercato ha poi lanciato una frecciatina a qualche collega. Ecco cos’ha detto.

RICONFERMA COMPLICATA – Il tema Inzaghi è ovviamente quello più caldo in queste ore, soprattutto all’indomani dell’umiliazione dell’Inter a Monaco di Baviera contro il Psg nella finale di Champions League. Dopo gli aggiornamenti di Fabrizio Romano, Alfredo Pedullà sul suo canale YouTube critica i cosiddetti “amici” di Inzaghi e allo stesso tempo aggiorna sul suo futuro. Le sue parole: «Chi è amico di Inzaghi e vuole bene a Inzaghi non deve difenderlo mettendo a confronto le due rose. Normale che il Psg abbia speso quello che ha speso, ha preso dei ragazzi giovani, ha speso 45-50 milioni, ma bisogna farli crescere i giocatori, non vanno abbandonati. Non ci sono amici in questo caso. Ma se si deve difendere a spada tratta dopo un 5-0 è indifendibile. Fai un torto ad Inzaghi, che merita rispetto per il lavoro che ha fatto. Ora aspettiamo 48-52 ore per l’incontro che ci sarà. Ritengo che sia molto complicato pensare ad una riconferma, è un discorso da fine ciclo. Dopo essersi scambiati un abbraccio è giusto lasciarsi andare».