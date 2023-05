Pedullà: «Inzaghi non rispettato prima di Milan-Inter! La rosa…»

Pedullà è tornato a parlare di Milan-Inter terminata 0-2. Su Sportitalia il giornalista sottolinea i meriti di Simone Inzaghi, tornando sulle critiche e gli “agguati” rivolti al tecnico nerazzurro.

I MERITI – Alfredo Pedullà ha elogiato principalmente l’allenatore dell’Inter per la vittoria contro il Milan: «Sono sincero, e lo dico da estimatore di Simone Inzaghi: l’unica volta che mi sono permesso di criticarlo è quando ha fatto le undici sconfitte. Perché secondo me l’Inter ha la rosa migliore del campionato insieme a Napoli e Juventus. Inzaghi ha saputo valorizzare ancora di più questa squadra, con quell’organico e per la sua bravura doveva avere almeno dieci punti in più. Però li ha recuperati in altre cose con la prima semifinale non dico ipotecata ma con due gol realizzati, una finale di Coppa Italia e una Supercoppa italiana vinta. Ormai non puoi tornare indietro. La verità è che comunque gli hanno tirato degli agguati clamorosi a 24 ore della partita di Champions League nominando sostituti mai contattati e non lo hanno rispettato».