Pedullà: «Inzaghi, i cambi al 30′ possono minare! Differenza con Allegri»

Pedullà se la prende con Inzaghi per i due cambi alla mezz’ora di Udinese-Inter, bocciando gli ammoniti Bastoni e Mkhitaryan. Il giornalista, in collegamento da Roma per Sportitalia Mercato, fa poi un paragone con Allegri e le difficoltà della Juventus.

ALLENATORI SULLA GRATICOLA – Alfredo Pedullà non vede uguali i problemi di Inter e Juventus: «C’è un backstage completamente diverso fra quanto ha vissuto Simone Inzaghi e quanto hanno fatto a Massimiliano Allegri, per me. Le due crisi, dal punto di vista ideologico, non possono essere messo sullo stesso piano: Allegri ha chiesto e potuto, Inzaghi ha chiesto e Giuseppe Marotta e Piero Ausilio hanno fatto dei miracoli. Io questa cosa dei due cambi al 30′ non la capisco: sono cose che possono andare a minare, aspetterei a fine primo tempo. Ma c’è una differenza sostanziale fra le due situazioni».