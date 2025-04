Pedullà: «Inzaghi da asino a dio? Risposta a nemici e rosiconi!»

Pedullà si esprime sul fantastico lavoro di Inzaghi in questi quattro anni di Inter. Il giornalista attacca anche coloro che parlano a sproposito del mister nerazzurro.

RISPOSTA AI ROSICONI – Alfredo Pedullà, sulle colonne di Sportitalia.it, elogia Inzaghi: «Simone Inzaghi ha risposto ai nemici, agli amici dei nemici, ai nemici dei nemici, ai rosiconi in servizio permanente effettivo e ai gufi in circolazione sulla faccia della terra. E soprattutto a quelli che, dopo lo scudetto perso qualche anno fa a Bologna, ne avevano invocato l’allontanamento immediato, “altrimenti l’Inter ci impiegherà una vita per tornare a vincere”. Sono gli stessi che stanno cercando posto sul carro dei vincitori, magari senza trovarlo e senza preoccuparsi di cancellare i tweet che erano un’offesa senza soluzione di continuità».

DA ASINO A DIO – Pedullà si scaglia anche coloro che prima criticavano Inzaghi: «Troppo facile così, il famoso giornalismo degli influencer che dicono di tenere alla squadra del cuore è la più grossa offesa per chi ritiene (o riteneva) di dover fare informazione in un determinato modo. Adesso per i più superficiali, quelli che sbavano per un risultato e che cambiano idea da un giorno all’altro, Simone Inzaghi è il dio del calcio, mentre prima era l’asino della compagnia».

SOLO BENEFICI – Pedullà conclude in questo modo: «In realtà, da quando è arrivato, Inzaghi ha portato solo benefici, trofei e ricchezza: da quella famosa intuizione in una notte, esattamente dopo aver memorizzato che il rapporto con Antonio Conte non avrebbe avuto più un futuro, l’Inter si è presentata alla cassa e non mi riferisco ai benefici economici da sempre essenziali».