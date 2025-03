Pedullà: «Inzaghi, 7 milioni di rinnovo meritati! C’è tutto»

Simone Inzaghi sente aria di rinnovo e potrebbe rimanere ancora all’Inter nelle prossime stagioni. Su Sportitalia Alfredo Pedullà appoggia la scelta della società.

RISULTATI – Coppa Italia e Supercoppa al primo anno, bis in entrambe le competizioni al secondo anno più la finale di Champions League, il ventesimo scudetto della storia nerazzurra al terzo. Simone Inzaghi è entrato di diritto nella storia dell’Inter e a fatica ne uscirà nei prossimi anni. L’allenatore sta continuando a raggiungere grandissimi risultati ed in questa stagione è ancora in lotta per tre competizioni. Quarti di finale di Champions League, semifinale di Coppa Italia e primo posto in campionato da proteggere con tre punti di vantaggio sul Napoli.

Inzaghi, rinnovo giusto! Le parole di Pedullà

RINNOVO – Per tutto questo l’Inter, nei componenti della società, ha deciso di affidargli ancora il futuro della panchina. Alfredo Pedullà appoggia completamente la decisione della dirigenza e aggiunge sul mister: «Inzaghi è giusto che sia il più pagato. C’è la resistenza, c’è il rendimento, l’originalità, le scelte, c’è tutto. Il suo commercialista può essere contento perché i 7 milioni di euro di rinnovo dall’Inter sono meritati. Quando tu rendi così forse sono anche pochi rispetto a soldi che vengono dati in giro per l’Europa»