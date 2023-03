Pedullà: «Inter, vietato perdere punti in Serie A. No Correa titolare»

L’Inter dovrà superare l’ostacolo Fiorentina per avere una minima possibilità di qualificarsi in Champions League. Alfredo Pedullà parla così dei nerazzurri su Sportitalia.

TITOLARI – Alfredo Pedullà è certo dei titolari per l‘Inter, così come dei risultati da ottenere in campionato: «Lukaku non può giocare tutte le partite, altrimenti lo ritroviamo da un’altra parte. Dal mio punto di vista la coppia titolare è Lautaro Martinez-Lukaku. È vero che ci sono dubbi su Correa titolare domani, ma io spero che giochi il suo compagno anche in sovraccarico perché per l’Inter la partita con la Fiorentina è troppo importante. Stiamo parlando della Champions League, ma perdere punti in campionato metterebbe a serio rischio la qualificazione nella competizione europea per l’anno prossimo».