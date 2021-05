Per Pedullà Hakimi alla fine potrebbe davvero andare al PSG (vedi articolo). Il giornalista, in collegamento da Roma per “Calcio Weekend Live” su Sportitalia, parla poi di quali potrebbero essere gli altri ceduti dell’Inter.

IN PANCHINA – Alfredo Pedullà comincia dal discorso allenatore: «Secondo me Simone Inzaghi avrebbe fatto bene a tirarsi fuori il giorno prima, cioè durante la cena. Cosa può cambiare dalla sera alla mattina? Si aspettava il contratto prima, però alla fine era andato a cena. Poteva dire che per lui l’Inter era un’offerta imprescindibile: se non si tira via prima la notte non è che porta consiglio, non è che puoi cambiare le carte durante la notte. Se ti sei incontrato, non ci sono problemi e il giorno dopo ti tiri indietro vuol dire che qualcosa è andata un po’ storta».

IN VENDITA – Pedullà poi si sposta su Achraf Hakimi: «Penso che si possa arrivare a settanta milioni col PSG. Poi, fra Joao Mario e Radja Nainggolan, a novanta-cento milioni l’Inter arriva e può fare qualche scambio. Mi piacerebbe vedere Christian Eriksen con Inzaghi, in aggiunta. Vendendo Hakimi fai già l’80%, poi vediamo con gli altri: anche Matias Vecino».