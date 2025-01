Pedullà: «Inter veloce verso il G8, fondamentale per due motivi»

Pedullà ha commentato le vittorie di Inter e Milan in Champions League. Per quanto riguarda i nerazzurri, il giornalista ha parlato dell’importanza di raggiungere gli ottavi direttamente.

VITTORIE PESANTI – Nel suo editoriale mattutino su Sportitalia, Alfredo Pedullà ha commentato il doppio successo milanese di Inter e Milan in Champions League, rispettivamente contro Sparta Praga e Girona. In gol i due giocatori principi, ovvero Lautaro Martinez lato nerazzurro e Rafael Leao lato rossonero. Adesso per entrambe basta veramente poco per la qualificazione diretta agli ottavi di finale. Ai nerazzurri di Inzaghi basta un punto da conquistare contro il Monaco mercoledì prossimo a San Siro. Il giornalista ha commentato in questo modo la serata di ieri: «Due vittorie dovevano essere e due vittorie sono state. Il Milan con Leao doveva assolutamente vincere col Girona e non deve pensare ai risultati degli altri a Zagabria. L’Inter con Lautaro Martinez, con il Lautaro di sempre, con il Toro che è ritornato, ha sbancato Praga e marcia veloce verso la qualificazione al G8. Sarebbe fondamentale qualificarsi direttamente non solo dal punto di vista del calendario, ma anche per la programmazione. In una serata caratterizzata dal tonfo del Manchester City, sono tutte conseguenze che andranno a rimescolare i post assegnati.