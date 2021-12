Pedullà: «Inter, una certezza dal girone d’andata. Big match meglio subito»

L’Inter ha chiuso al meglio il girone d’andata, con la serie di sette vittorie consecutive in Serie A che hanno permesso di passare Natale a +4 (vedi articolo). Da Sportitalia Pedullà segnala come avere i big match alla ripresa sia un vantaggio.

CALENDARIO DA SFRUTTARE – Alfredo Pedullà analizza il vantaggio dell’Inter in classifica: «La premessa è che quando ci sono quattro punti devi tenere aperto, soltanto per un discorso legato ai numeri. Sono quattro punti e c’è il derby di ritorno, ma la certezza è che questa è una squadra solida. Ha resettato tutto quello che c’era da resettare, ci ha messo un mese e mezzo per diventare una squadra solida. Ha vinto una partita sporca ma il Torino non ha quasi mai tirato in porta. Bisogna dire che l’Inter ha vinto col minimo sindacale, nel primo tempo avrebbe potuto fare un altro gol. Ha chiuso il girone d’andata a quarantasei punti, la proiezione del girone di ritorno ti toglie il pensiero delle grandi sfide subito. Meglio adesso, per me, perché l’Inter non ha grandi assilli di mercato mentre le altre ce l’hanno. Se prendi le prime nelle giornate in cui riinizia il campionato è meglio secondo me».