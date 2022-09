Pedullà: «Inter, troppa confusione! La gestione è più importante del mercato. Skriniar…»

Pedullà commenta il momento difficile che sta attraversando l’Inter. Secondo l’esperto di mercato, intervenuto a “Sportitalia Mercato”, le colpe del blackout nerazzurro sarebbero da imputare a una sbagliata gestione societaria del mercato interista, come dimostrato dalla telenovela Skriniar.

GESTIONE SBAGLIATA – Alfredo Pedullà, senza peli sulla lingua, accusa l’Inter (vedi focus) di aver perso il controllo nella gestione delle trattative di mercato. Soprattutto di quelle che hanno visto come protagonista Milan Skriniar. Il giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia afferma: «Per me a fare la differenza nell’Inter sono state le ultime settimane di gestione societaria. Mi riferisco alla proprietà, che ha trasmesso una confusione enorme. Quando un difensore così importante come Skriniar si sente che è prima dentro, poi fuori. Prima dentro, poi di nuovo sul mercato. Poi “aspettiamo”, dopo comunico ai dirigenti che non accetteremo altre offerte… Per me queste sono sempre cose che fanno la differenza! Noi giudichiamo il mercato ma c’è la gestione che, forse, è più importante del mercato in sé. E la gestione, in questo caso, secondo me, non è stata all’altezza». Secondo Pedullà, quindi, il periodo di defaillance che l’Inter sta vivendo è da ricondursi all’errata gestione societaria della sessione estiva di calciomercato, conclusasi solo una settimana fa.