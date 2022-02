Pedullà: «Inter, tre cambi mi hanno colpito. Non capisco Vidal, un travaso!»

Pedullà è critico nei confronti di Inzaghi per i cambi con cui ha modificato l’assetto nel derby Inter-Milan. In collegamento da Roma per Sportitalia il giornalista se la prende in particolare con l’ingresso di Vidal.

FORMAZIONE STRAVOLTA – Alfredo Pedullà non promuove l’Inter: «È anche giusto parlare di novanta minuti e non settanta come ha detto Simone Inzaghi. Per settanta minuti ha fatto meglio l’Inter, però gli ultimi venti contano e ci sono situazioni legate a delle sostituzioni. Ha fatto tre cambi, uno scontato e due no. È il derby delle certezze ritrovate, che ha permesso al Milan di rimettersi in corsa e crederci. Quelle tre sostituzioni mi hanno colpito: capisco Ivan Perisic, che non stava bene, ma non ho capito Arturo Vidal per Hakan Calhanoglu. Posso capire Alexis Sanchez per Lautaro Martinez, ma non Marcelo Brozovic all’82’. Un travaso così in una partita così importante, con tutto il rispetto per Vidal, avendo perso Perisic non lo puoi fare. Col pareggio di Olivier Giroud l’inerzia era passata da un’altra parte».