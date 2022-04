Pedullà: «Inter, tracollo inconcepibile! Spero che Inzaghi ci abbia meditato»

Alfredo Pedullà, in collegamento su Sportitalia mercato, si è concentrato su Inzaghi. Gli errori del tecnico dell’Inter non sono passati inosservati durante l’ultimo mese e mezzo

PERCORSO − Pedullà sul lavoro di Inzaghi durante queste settimane di sosta: «Credo che queste 2 settimane debbano essere servite ad Inzaghi per rimodulare e meditare. Noi lo abbiamo stra-elogiato, può succedere che sbagli un paio di cambi e che sbagli la partita dopo però non ci si può aspettare questo tracollo. L’Inter pur in assenza di Brozovic è stato il 40% dell’Inter. Roba inconcepibile, spero che Inzaghi abbia lavorato per ridare brillantezza alla vera Inter. Se perde con la Juventus Inzaghi in bilico per il futuro? Domanda difficile. L’Inter ha preso Inzaghi per andare avanti, questa cosa andrebbe discussa step by step ma ad oggi caso irrealistico da trattare».