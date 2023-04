Pedullà: «Inter, stagione incredibile. Se perdi la finale un rimpianto»

Alfredo Pedullà rinnova i complimenti all’Inter di Simone Inzaghi su Sportitalia, ma vorrebbe capire la gestione della situazione in campionato.

RIMPIANTI – Alfredo Pedullà è dubbioso sul futuro recente dei nerazzurri: «Lo ha detto Inzaghi, l’Inter di Champions League ha giustificato le sconfitte in campionato. Io vorrei capire come verranno gestite queste cose quando ci saranno le semifinali, che classifica avremo quando Inter e Milan affronteranno Roma e Lazio prima dell’impegno europeo? Con i quindici punti alla Juventus le milanesi hanno l’obbligo di vincere la coppa per ritornarci l’anno prossimo. È una stagione incredibile. Se vai in finale e non vinci rimani con il rimpianto dei punti persi in campionato per arrivare al quarto posto».