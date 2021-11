Pedullà: «Inter, situazione spianata al 70%! Superato tsunami estivo»

L’Inter ha battuto lo Sheriff e si è portata al secondo posto nel gruppo D di Champions League (vedi articolo). Il giornalista Pedullà, in collegamento con Sportitalia Mercato, ha commentato la prestazione e l’avvio di campionato dei nerazzurri.

INIZIO DI STAGIONE – Alfredo Pedullà ha analizzato la vittoria dell’Inter contro lo Sheriff e la situazione in campionato dei nerazzurri: «Il primo tempo è stato brutto, ma conta il risultato. Avevamo detto che queste due partite potevano comprendere un solo risultato, la vittoria per l’Inter è importante perché scavalca lo Sheriff e quindi si mette in una situazione non comoda, ma se pensiamo a due partite fa, prima del doppio confronto con lo Sheriff, siamo in una situazione al 70% spianata. In campionato mi sarei aspettato 4 o 5 punti in più, sono sincero. Però non si può dimenticare lo tsunami estivo. La Juventus non si è ripresa da quello tsunami, tu hai perso Romelu Lukaku e Achraf Hakimi. Mentalmente, per un gruppo che perde due riferimenti così importanti e che strada facendo riesce brillantemente a sostituirli, non è una cosa semplice. È complicata, perché con la testa devi ripartire molto prima che con la tattica. Mi sarei aspettato un’Inter a 27-28 punti, ma rispetto a quello che hai vissuto, l’Inter ha superato quel momento e non potrà che migliorare».