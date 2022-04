Pedullà: «Inter, se vinci con la Roma trovi il vento! Autogol su Lazio-Milan»

Il weekend di Serie A sarà caratterizzato dal doppio scontro fra Milano e Roma, con l’Inter che sfida i giallorossi più Lazio-Milan. Pedullà, in collegamento da Roma per Aspettando il weekend su Sportitalia, ha analizzato i temi delle due partite.

MOMENTO CHIAVE – Alfredo Pedullà è sicuro: «Per me se l’Inter vince con la Roma le vince tutte. È una partita molto difficile, ma se l’Inter dovesse portarla a casa ci sarebbe un vento che non vedrei alcun tipo di problema. Io vedo l’Inter favorita, pur essendo una partita difficile, per il Milan per me contro la Lazio è molto difficile, anche se Claudio Lotito ha fatto un autogol consegnando lo stadio ai tifosi ospiti con la storia dei biglietti. La coppia d’attacco da schierare contro la Roma? Edin Dzeko più Lautaro Martinez. Credo che non lo abbia utilizzato nel derby per questo motivo».