Pedullà: “Inter, mancano 6-7 punti per lo Scudetto. Juventus? Rammarico”

Pedullà ha parlato delle gerarchie per lo Scudetto, sottolineando i punti buttati per strada dall’Inter. I risultati negativi della Juventus rappresentano un ulteriore rammarico per i nerazzurri. Di seguito le sue dichiarazioni durante “Sportitalia Mercato”

GRANDE RAMMARICO – Alfredo Pedullà parla della corsa allo Scudetto: «L’Inter ha buttato 6-7 punti nelle ultime partite che non gli hanno consentito di lottare per lo scudetto. I risultati della Juventus sono un rammarico ulteriore per i nerazzurri, come lo sono per la Lazio e per tutti. I problemi dei bianconeri chiamano in causa l’allenatore: la squadra non può imbarcare come ha fatto. E’ una situazione che si sta ripetendo e i gol subiti non sono giustificabili. Bisogna trovare altre soluzioni nell’organico».