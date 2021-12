Pedullà: «Inter, a Salerno no partita. Napoli un mese fa alla pari, ora altro»

Per Pedullà oggi l’Inter non avrà difficoltà a superare la Salernitana. Nel corso di Sportitalia Mercato ha anche analizzato la classifica, trovando una particolarità dalla differenza con il Napoli ora quarto.

WEEKEND CHIAVE – Alfredo Pedullà vede esito scontato da Salernitana-Inter, in programma questa sera alle ore 20.45 all’Arechi: «Faccio fatica a presentare questa partita. Che cosa devo dire? Che la Salernitana sta ancora aspettando una proprietà? Che nel primo tempo non fa gol? Ci sono delle illustri statistiche che ci danno una chiave di lettura. Devo dire che non c’è partita, ma direi cose banali. Poi vediamo se il campo dirà qualcosa di diverso. Il Milan vincendo resterebbe ancora attaccato all’Inter, il Napoli perdendo andrebbe a sette punti. Un mese fa parlavamo del Napoli favorito per lo scudetto oppure ex aequo con l’Inter, ora la classifica dice altro».