Pedullà: «Inter e Roma, turno decisivo! E anche la Lazio rischia»

Inter e Roma stasera giocano in trasferta entrambe in attesa dello scontro diretto di sabato all’Olimpico. Pedullà, su Sportitalia, evidenzia la difficoltà delle partite anche per la Lazio che è reduce da due sconfitte consecutive.

CORSA APERTA – Alfredo Pedullà commenta la lotta per i posti Champions League, senza citare il Milan che evidentemente per lui è atteso dall’impegno più facile (la Cremonese in casa): «Se l’Inter dovesse pareggiare a Verona comprometterebbe di molto. Se la Roma, che peraltro ha mille problemi, dovesse pareggiare a Monza poi dovrebbe battere per forza l’Inter sabato pomeriggio. La Lazio aveva dieci punti di vantaggio sull’Inter ed era data per sicura da tutti, però se non dovesse battere il Sassuolo se li sarebbe mangiati. Questo è un turno decisivo, come quello di Juventus-Milan che è pericolosissimo. Chi lascia dei punti tra Monza, Sassuolo e Verona rischia».