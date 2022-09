Pedullà: «Inter-Roma? Inzaghi rischia ma rispetto ad Allegri ha più alibi»

Alfredo Pedullà, in collegamento su Sportitalia, si è espresso sulla prossima gara dell’Inter contro la Roma. A detta sua Inzaghi rischia. Poi fa un confronto con Allegri

SVEGLIA − Pedullà ritiene indicativa la prossima giornata: «Inter e Juventus devono svegliarsi, questo è il turno per dimostrare se stai dormendo o sei sveglio. I nerazzurri non possono arrivare alla prima sosta dell’anno con tre sconfitte, non è troppo presto ma troppo tardi. C’è una differenza enorme tra Juventus e Inter. Simone Inzaghi ha qualche alibi in più rispetto a Massimiliano Allegri. Gara di San Siro indicativa, rischia di più Inzaghi».