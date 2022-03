Pedullà: «L’Inter rischia di più in questa giornata di Serie A per un motivo»

Alfredo Pedullà, in collegamento da Roma per Sportitalia, ritiene l’Inter la squadra che rischia di più in questa giornata di campionato. Secondo il giornalista, c’è un motivo ben preciso

RISCHIO − Pedullà sull’imminente giornata: «Chi rischia di più in questa giornata di campionato tra le squadre al vertice? L’Inter perché manca ancora Marcelo Brozovic. Anche il Cagliari col Milan deve giocare per vincere perché il Genoa questa sera ha trovato la sua prima vittoria. Non si può fare una valutazione sugli organici bensì sui punti. 25% ciascuna non è una percentuale veritiera perché non hai tenuto conto della classifica».